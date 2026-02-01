Подросток поджег соседские велосипеды в подъезде, почувствовав несправедливость

Милиция Минска рассказала о подростке из Первомайского района, который поджег соседские велосипеды в подъезде, почувствовав несправедливость.
На то, что его велосипеды под лестницей подъезда были подожжены, сообщил в милицию житель дома. Вскоре после прибытия МЧС и милиционеров выяснилось, что к повреждению чужого имущества имеет отношение другой житель этого же подъезда. Речь о 14-летнем подростке.
Оказалось, что прежде его питбайк стоял прямо на лестничной клетке, но после жалоб жильцов пришлось его убрать. Но тут парень, вероятно, почувствовал некоторую несправедливость.
«Фигуранта возмутило, что после этого в подъезде продолжили хранить велосипеды, и он решил “разобраться” с этим самостоятельно — поджег их и скрылся», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Пока ситуацию проверяют и устанавливают сумму ущерба, милиция напомнила, что с 14 лет за действия, которые совершил юноша, наступает уголовная ответственность.
