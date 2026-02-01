Ричмонд
В Кировской области произошел сход с рельсов 21 вагона грузового поезда

Сход 21 вагона грузового поезда нарушил движение на Горьковской железной дороге в Кировской области. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Горьковской РЖД.

Источник: Известия

«На перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда.», — сказано в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия направлены восстановительные поезда. Пострадавших нет. В настоящее время движение на перегоне приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для координации работ по ликвидации последствий схода действует оперативный штаб Горьковской железной дороги.

В Хабаровском крае 24 января с рельсов сошло 20 полувагонов с углем. Отмечалось, что грузовой поезд с 71 полувагоном двигался в сторону города Находка. Никто не пострадал.