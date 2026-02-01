Ричмонд
Пропавший 10-летний воронежец уснул в магазине

Его нашли перед закрытием супермаркета.

В Воронеже успешно завершились поиски 10-летнего Игната В. Как сообщается в группе добровольческого отряда регионального отделения «ЛизаАлерт», мальчонка пропал в Левобережном районе города 31 января.

Он исчез по время передвижения с тренировки к дому около 11:00. Родители забили тревогу в 18:00. В 21:00 35 добровольцев разделились на 11 пеших групп. И уже через два часа школьника нашли в одном из сетевых магазинов.

— Он спрятался за стеллажами с товарами и уснул. Его обнаружили, когда закрывали супермаркет, — уточнили волонтеры.