В Калининграде за последние два дня больше 130 человек получили травмы на гололёде

В пятницу, 30 января, в БСМП зафиксировали 141 обращение, при этом 73 пациента получили травмы из-за падений на скользких улицах. В субботу, 31 января, поток снизился, но число «гололёдных» травм осталось высоким: всего за медицинской помощью обратились 104 человека, 65 из них пострадали именно из-за наледи.