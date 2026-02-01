Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция открыла для белорусов бесплатный способ проверки сомнительных ссылок

Милиция открыла чат-бот для проверки подозрительных ссылок с огромной базой.

Источник: Комсомольская правда

УВД Миноблисполкома открыло чат-бот в Telegram для проверки сомнительных ссылок.

Белорусы могут отправить в чат-бот MINOBL STOPSCAM ссылку, в переходе по которой сомневаются. Ее автоматически прогонят по базе в 60 тысяч ссылок на фишинговые ресурсы и мошеннические сайты.

«Если ссылка или схожие ссылки значатся в базе данных как мошеннические, то вы незамедлительно получите соответствующее уведомление от бота, — сказали в милиции Минской области. — Если ссылки нет в базе данных, то она будет направлена модераторам на ручную проверку, и вскоре вы получите соответствующее уведомление от бота о ее результатах».

Еще мы писали, что подросток поджег соседские велосипеды в подъезде, почувствовав несправедливость. А вот другое происшествие в подъезде: пятеро соседей попали в больницу из-за пожара на лестничной клетке в Борисове.

Тем временем гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках и ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.

А Минобразования Беларуси ответило, можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы.

Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода будет в феврале 2026 года в Беларуси.