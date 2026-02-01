Милиция открыла для белорусов бесплатный способ проверки сомнительных ссылок

«Если ссылка или схожие ссылки значатся в базе данных как мошеннические, то вы незамедлительно получите соответствующее уведомление от бота, — сказали в милиции Минской области. — Если ссылки нет в базе данных, то она будет направлена модераторам на ручную проверку, и вскоре вы получите соответствующее уведомление от бота о ее результатах».