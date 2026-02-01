Милиция открыла для белорусов бесплатный способ проверки сомнительных ссылок

УВД Миноблисполкома открыло чат-бот в Telegram для проверки сомнительных ссылок.
Белорусы могут отправить в чат-бот MINOBL STOPSCAM ссылку, в переходе по которой сомневаются. Ее автоматически прогонят по базе в 60 тысяч ссылок на фишинговые ресурсы и мошеннические сайты.
«Если ссылка или схожие ссылки значатся в базе данных как мошеннические, то вы незамедлительно получите соответствующее уведомление от бота, — сказали в милиции Минской области. — Если ссылки нет в базе данных, то она будет направлена модераторам на ручную проверку, и вскоре вы получите соответствующее уведомление от бота о ее результатах».
