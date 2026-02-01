В Ленобласти подростки подвергли сверстницу издевательствам

В посёлке Янино Всеволжского района Ленобласти группа школьников подвергла свою сверстницу издевательствам. Об этом сообщает СКР.
Инцидент произошёл накануне на территории школы. Подростки записали расправу над девочкой на видео.
СКР возбудил уголовное дело о халатности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым предоставить доклад о ходе следствия.
Это не единственный инцидент с несовершеннолетними за последнее время, заинтересовавший Бастрыкина. В одном из лыжных лагерей региона тренера обвинили в истязании подопечных. СКР также возбудил уголовное дело.