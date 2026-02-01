Умер режиссер фильма «Жизнь прекрасна» Петр Мостовой

Скончался известный режиссер Петр Мостовой, автор культового фильма «Жизнь прекрасна». О его смерти сообщила дочь Полина, опубликовав снимки с отцом в своем блоге.
«Папочка, любимый… Как теперь без тебя? Самый лучший, самый любимый, самый близкий», — написала она.
Церемония прощания с Петром Михайловичем пройдет 2 февраля в Ришон-Леционе, где он жил последние годы.
Петр Мостовой родился во Владивостоке в семье командира Красной Армии. После окончания средней школы и музыкальной школы он поступил на физический факультет Ленинградского электротехнического института, а затем работал в Научно‑исследовательском институте радиовещательного приёма и акустики.
Кинематографическую карьеру Мостовой начал как любитель, сняв в 1965 году фильм «Живая вода», который получил множество международных наград. После этого он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) и начал сотрудничать с Ленинградской студией кинохроники.
Его дебют в качестве режиссера состоялся в 1968 году с фильмом «Всего три урока», который вошел в золотой фонд документального кино. Мостовой стал одним из ярких представителей «ленинградской волны» в советском кинематографе.
На протяжении своей карьеры он работал на различных киностудиях, а также преподавал в Норвегии. С 1993 года жил и работал в Израиле, где продолжал создавать документальные и художественные фильмы.
В творческой биографии Мостового более 40 документальных и 2 художественных телевизионных фильма. Он также был членом жюри международных кинофестивалей по всему миру и проводил персональные ретроспективы своих работ.
Ранее сообщалось, что известного европейского режиссера Жуана Канижу нашли мертвым в его доме недалеко от поселка Вила-Висоза в Португалии.