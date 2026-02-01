Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области продолжаются работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии. На участке между Оричами и Шалегово с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Об этом в воскресенье, 1 февраля сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

В Кировской области продолжаются работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии. На участке между Оричами и Шалегово с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Об этом в воскресенье, 1 февраля сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

На место происшествия были направлены восстановительные поезда. В ГЖД предупредили, что движение на этом перегоне приостановлено, и ожидаются задержки в расписании пассажирских поездов.

В результате инцидента никто не пострадал.

В январе произошел похожий инцидент. Из-за схода четырех грузовых цистерн под Тулой произошли задержки шести пассажирских поездов. Предварительной причиной инцидента названо падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов.