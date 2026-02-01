Мужчина сделал операцию на глаз, получил по лицу на выходе из клиники и опять ослеп

Бразильцу, который два года ждал операцию по восстановлению зрения, выбили только что прооперированный глаз на выходе из клиники. Об этом пишет mdzol.com.
44-летний мужчина работал уборщиком в школе города Нова-Андрадина. Врачи успешно провели долгожданную операцию во вторник в клинике города Кампу-Гранди.
Сразу после выхода из медицинского учреждения на мужчину напал 26-летний бездомный. Злоумышленник без видимой причины ударил его по лицу, прямо в восстановленный глаз.
Пострадавшему сразу провели экстренную повторную операцию. Однако медики констатировали необратимые повреждения и считают, что глаз спасти не удастся.
Нападавшего задержали. Проверка показала, что за ним числится как минимум семь немотивированных нападений на людей. После избиения пациента он атаковал другого прохожего. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
