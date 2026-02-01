Ричмонд
В Белгородской области дроны атаковали дома и технику, есть пострадавший

В Белгородской области ВСУ продолжают наносить удары с помощью FPV-дронов, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Церковный дрон атаковал грузовик на предприятии. Водитель самостоятельно обратился в больницу, у него предварительно диагностировано сотрясение мозга. Также удары были нанесены по селу Отрадное, посёлку Октябрьский, хутору Бондаренков и посёлку Красная Яруга.

В результате повреждены фасады и кровли жилых домов, разбиты окна в многоквартирном доме и посечены осколками несколько автомобилей. В сельхозпредприятии в селе Илек-Пеньковка повреждены оборудование и техника. Информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали ракетами территорию Белгорода, ранения получила одна мирная жительница. Женщину доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.