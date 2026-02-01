В Белгородской области дроны атаковали дома и технику, есть пострадавший

В хуторе Церковный дрон атаковал грузовик на предприятии. Водитель самостоятельно обратился в больницу, у него предварительно диагностировано сотрясение мозга. Также удары были нанесены по селу Отрадное, посёлку Октябрьский, хутору Бондаренков и посёлку Красная Яруга.