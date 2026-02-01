В Кировской области 21 вагон грузового состава сошёл с рельсов

Ранее Life.ru рассказывал о страшной аварии в Пензенской области, в ходе которой погибли два человека, а ещё шесть пострадали. На федеральной трассе «М5 Урал» произошло столкновение трёх автомобилей: минивэна Toyota Estima, фургона «Газель» и грузовика «Камаз».