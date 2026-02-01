Ричмонд
В Кировской области 21 вагон грузового состава сошёл с рельсов

В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошёл с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Источник: Life.ru

«Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошёл сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий на дороге создан оперативный штаб и направлены восстановительные поезда. По факту инцидента Кировская транспортная прокуратура начала проверку, а СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на транспорте.

