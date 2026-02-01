В Кировской области 21 вагон грузового состава сошёл с рельсов

«Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошёл сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий на дороге создан оперативный штаб и направлены восстановительные поезда. По факту инцидента Кировская транспортная прокуратура начала проверку, а СК возбудил дело о нарушении правил безопасности на транспорте.
Ранее Life.ru рассказывал о страшной аварии в Пензенской области, в ходе которой погибли два человека, а ещё шесть пострадали. На федеральной трассе «М5 Урал» произошло столкновение трёх автомобилей: минивэна Toyota Estima, фургона «Газель» и грузовика «Камаз».
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.