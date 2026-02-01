Оспу обезьян подтвердили у одного из пациентов Домодедовской больницы

«Диагноз “оспа обезьян” подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — говорится в официальном сообщении.
Как пишет Baza у заболевшего было два небольших высыпания на лице, сначала он принял их за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса. Однако спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов и пришлось ехать в больницу. К слову, в Москве мужчина находится около полутора месяцев, а за границей был очень давно. Общественных мест (бани или сауны) он говорит, что тоже не посещал.
Ранее сообщалось, что два человека с подозрением на оспу обезьян были экстренно госпитализированы в Московской области. Один из пациентов обратился к врачам с высокой температурой и сильной сыпью.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.