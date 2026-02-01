Оспу обезьян подтвердили у одного из пациентов Домодедовской больницы

Как пишет Baza у заболевшего было два небольших высыпания на лице, сначала он принял их за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса. Однако спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов и пришлось ехать в больницу. К слову, в Москве мужчина находится около полутора месяцев, а за границей был очень давно. Общественных мест (бани или сауны) он говорит, что тоже не посещал.