Женщина в Подмосковье отравилась сардельками из «Магнита»

Мария купила в магазине в поселке Голубое четыре упаковки сарделек «Дым Дымыч» по акции. Через несколько часов после ужина ее начало тошнить, и недомогание продолжалось всю ночь. Утром она увидела, что продукт, который должен был быть свежим, полностью испортился и покрылся плесенью.