Женщина в Подмосковье отравилась сардельками из «Магнита»

Жительница Подмосковья отравилась сардельками, купленными в одном из магазинов сети «Магнит». Об этом пишет Telegram-канал Shot Проверка.

Мария купила в магазине в поселке Голубое четыре упаковки сарделек «Дым Дымыч» по акции. Через несколько часов после ужина ее начало тошнить, и недомогание продолжалось всю ночь. Утром она увидела, что продукт, который должен был быть свежим, полностью испортился и покрылся плесенью.

Сеть вернула женщине 203 рубля за покупку и предоставила ей компенсационный промокод. Причем производитель этих сарделек — «Саратовский МПК “Ресурс” — недавно получал предписания от Роспотребнадзора за нарушения в составе изделия и документации, говорится в публикации.

Ранее семь студентов колледжа «Звездный», расположенного в Московском районе Санкт-Петербурга, отравились после приема пищи в столовой учреждения.