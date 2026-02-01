Тело велосипедиста из Польши обнаружили в поселке Хандыга в Якутии

Турист из Польши Адам Борейко был найден мертвым в поселке Хандыга Якутии, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. Он планировал доехать на велосипеде до Оймякона, самого холодного населенного пункта в России, и встал на учет в службе спасения перед поездкой. Тур начался 25 января и должен был завершиться 18 февраля 2026 года.
Борейко достиг села Тюнгюлю и Чурапча, а 31 января доехал до Хандыги. Остановившись в гостинице, он не вышел утром из номера, и в 17:10 обнаружили его смерть. Следственные органы работают на месте.
Борейко уже пересек на велосипеде Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко летом 2023 года и проехал Индию с юга на север до Гималаев в 2024 году, преодолевая высоты выше 5000 метров.
Ранее KP.RU сообщил, что российский турист из Ярославля умер во время путешествия по Абхазии.