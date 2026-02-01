В Белгородской области умер мужчина, раненый при ударе дрона ВСУ по автомобилю

«Произошло то, чего мы опасались на протяжении этих часов. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — написал он.
Несмотря на все усилия врачей Борисовской центральной районной больницы, спасти жизнь пациента не удалось. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Находившаяся с ним 17-летняя девушка с минно-взрывной травмой продолжает лечение.
Напомним, при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа, помимо погибшего пострадали трое мирных жителей. Автомобиль в результате попадания полностью сгорел.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.