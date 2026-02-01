Ричмонд
В Белгородской области умер мужчина, раненый при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Мужчина, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Головчино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Произошло то, чего мы опасались на протяжении этих часов. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — написал он.

Несмотря на все усилия врачей Борисовской центральной районной больницы, спасти жизнь пациента не удалось. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Находившаяся с ним 17-летняя девушка с минно-взрывной травмой продолжает лечение.

Напомним, при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа, помимо погибшего пострадали трое мирных жителей. Автомобиль в результате попадания полностью сгорел.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.