Le Figaro: в Париже еврейская школа подверглась вандализму

В Париже еврейская школа подверглась нападению вандалов, в частности, они разбили окна, передает Le Figaro.
«Ночью 31 января 2026 года школа “Бет Любавич” в 20-м округе Парижа подверглась вандализму. Были разбиты три окна, а камера видеонаблюдения сорвана с фасада здания», — сказано в публикации.
Прокуратура Парижа приступила к расследованию произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Париже статуя Жанны, а Арк, одной из наиболее знаковых исторических и религиозных фигур Франции, подверглась акту вандализма. Мужчина украл у нее меч.