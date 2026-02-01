Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro: в Париже еврейская школа подверглась вандализму

Прокуратура Парижа приступила к расследованию после того, как в городе еврейская школа подверглась вандализму.

Источник: Аргументы и факты

В Париже еврейская школа подверглась нападению вандалов, в частности, они разбили окна, передает Le Figaro.

«Ночью 31 января 2026 года школа “Бет Любавич” в 20-м округе Парижа подверглась вандализму. Были разбиты три окна, а камера видеонаблюдения сорвана с фасада здания», — сказано в публикации.

Прокуратура Парижа приступила к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Париже статуя Жанны, а Арк, одной из наиболее знаковых исторических и религиозных фигур Франции, подверглась акту вандализма. Мужчина украл у нее меч.