AFP: еврейская школа в Париже подверглась атаке

Издание Agence France-Presse заявило, что еврейская школа в Париже подверглась атаке.
Злоумышленники сорвали видеокамеру и мемориальную доску, разбили окна в школе «Бет Любавич» в XX округе столицы Франции.
Дело о повреждении имущества расследует прокуратура.
Количество преступлений антисемитского характера во Франции составило 1 570 в 2024 году и, по предварительным данным, 1 163 в 2025 году.
