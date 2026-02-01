Ричмонд
AFP: еврейская школа в Париже подверглась атаке

Издание Agence France-Presse заявило, что еврейская школа в Париже подверглась атаке.

Издание Agence France-Presse заявило, что еврейская школа в Париже подверглась атаке.

Злоумышленники сорвали видеокамеру и мемориальную доску, разбили окна в школе «Бет Любавич» в XX округе столицы Франции.

Дело о повреждении имущества расследует прокуратура.

Количество преступлений антисемитского характера во Франции составило 1 570 в 2024 году и, по предварительным данным, 1 163 в 2025 году.

