В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА в многоэтажном доме выбило окна

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинских беспилотников по Славянску-на-Кубани в многоквартирном доме повреждения получили окна, сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших при атаке вражеских беспилотников нет, на месте происшествия работают специальные и оперативные службы, рассказали в оперштабе.

Напомним, в результате атаки БПЛА в ночь на 28 января в Северском районе Краснодарского края повреждения получили четыре частных дома, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше