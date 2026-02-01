В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА в многоэтажном доме выбило окна

В результате атаки украинских беспилотников по Славянску-на-Кубани в многоквартирном доме повреждения получили окна, сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.
«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших при атаке вражеских беспилотников нет, на месте происшествия работают специальные и оперативные службы, рассказали в оперштабе.
Напомним, в результате атаки БПЛА в ночь на 28 января в Северском районе Краснодарского края повреждения получили четыре частных дома, никто не пострадал.
