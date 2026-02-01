Украинские БПЛА повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани в результате атаки украинских беспилотников были выбиты окна в нескольких квартирах жилого дома. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
На месте происшествия работают специальные и оперативные службы.
— Пострадавших нет, — говорится в публикации.
Кроме того, оперштаб информирует, что обломки дрона упали на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Пострадавших также нет.
20 января в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Атака произошла, когда он выехал на место для оценки последствий первоначального удара по коммерческому объекту и помощи жителям. В этот момент по парковке около объекта был нанесен повторный удар дрона.