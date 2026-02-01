Ричмонд
Житель Москвы купил пачку вяленой рыбы и обнаружил внутри шарики ртути

Житель Москвы обнаружил в упаковке солёной рыбы шарики ртути. Он вместе с супругой успел съесть половину упаковки, сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Мужчина приобрёл в магазине во Внукове слабосолёную рыбу под брендом «Сухогруз». Он вернулся домой и отведал продукт вместе с супругой, позже обнаружив в упаковке посторонние предметы. Поняв, что это ртуть, пострадавшие вызвали спасателей.

Специалисты провели замеры и зафиксировали небольшое превышение нормы. Упаковку с рыбой изъяли для дальнейшего исследования.

Ранее Life.ru сообщал, что психоневрологический интернат в Прокопьевске, где в январе погибли девять человек, объявил масштабные закупки продуктов питания. Контракты на будущие поставки заключили за последние месяцы. Их общая стоимость превысила 40 миллионов рублей.

