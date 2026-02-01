Житель Москвы купил пачку вяленой рыбы и обнаружил внутри шарики ртути

Мужчина приобрёл в магазине во Внукове слабосолёную рыбу под брендом «Сухогруз». Он вернулся домой и отведал продукт вместе с супругой, позже обнаружив в упаковке посторонние предметы. Поняв, что это ртуть, пострадавшие вызвали спасателей.
Специалисты провели замеры и зафиксировали небольшое превышение нормы. Упаковку с рыбой изъяли для дальнейшего исследования.
Ранее Life.ru сообщал, что психоневрологический интернат в Прокопьевске, где в январе погибли девять человек, объявил масштабные закупки продуктов питания. Контракты на будущие поставки заключили за последние месяцы. Их общая стоимость превысила 40 миллионов рублей.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.