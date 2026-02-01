Ричмонд
В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в многоквартирном доме

В Краснодарском крае обломки беспилотника рухнули прямо на территорию частного домовладения. Инцидент произошёл в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, сообщили в оперативном штабе Кубани. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Источник: Life.ru

На место оперативно прибыли экстренные и специальные службы. Специалисты обследуют территорию и устанавливают точные обстоятельства падения фрагментов БПЛА.

Параллельно тревожные сообщения поступили из Славянска-на-Кубани. Там в результате атаки дронов выбило окна сразу в нескольких квартирах многоэтажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В городе продолжают работать экстренные службы и представители профильных ведомств. Телеграм-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе местные жители насчитали до десяти взрывов. По их словам, сирены воздушной тревоги сработали около 17:00, после чего в небе были видны вспышки.

Ранее Life.ru писал, что за сутки российская ПВО отразила атаку беспилотников, уничтожив 38 воздушных целей. Самый серьёзный удар пришёлся на Белгородскую область, где сбили 27 дронов, ещё шесть — над Краснодарским краем. Также беспилотники были перехвачены над Курской и Брянской областями и над акваторией Азовского моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

