Турист из Польши умер в номере отеля, путешествуя по Якутии на велосипеде

Борейко известен тем, что путешествовал в экстремальных местах. Так, в 2023 году он решил испытать на себе дикую жару и пересёк Сахару. В 2024 году он путешествовал по перевалам Индии, а на этот раз поляк устроил себе проверку якутским холодом. Причины его гибели установит экспертиза.