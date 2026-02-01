Турист из Польши умер в номере отеля, путешествуя по Якутии на велосипеде

Борейко был официально зарегистрирован в Службе спасения, где также получил необходимый инструктаж. Поляк начал своё путешествие из Якутска 25 января, завершить маршрут он должен был 18 февраля. По пути мужчина планировал останавливаться на ночлег в местных гостиницах. Одной из таких точек стал посёлок Хандыга. Туда турист прибыл вечером 31 января.
«Остановился в гостинице, лёг спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 (11:10 по Москве) обнаружили, что он мёртв», — уточнили в Службе спасения.
Борейко известен тем, что путешествовал в экстремальных местах. Так, в 2023 году он решил испытать на себе дикую жару и пересёк Сахару. В 2024 году он путешествовал по перевалам Индии, а на этот раз поляк устроил себе проверку якутским холодом. Причины его гибели установит экспертиза.
