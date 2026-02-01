Собаки загнали ребёнка на дерево в Красноярском крае

В Красноярском крае собаки загнали ребёнка на дерево. Видео © Telegram / СОЛОНЦЫ.
На фото и видеозаписях из соцсетей видно, как ребёнок спасается от преследования, забираясь на дерево, пока собаки кружат внизу. Очевидцы вызвали специальные службы, однако ситуация осложняется тем, что животные могут быть не бездомными.
Одна из местных жительниц заявила, что эти собаки принадлежат ей и «просто охраняют территорию». На берегу действительно стоят будки, но агрессивное поведение животных вызывает серьёзное беспокойство у других жителей посёлка.
Ранее Life.ru рассказывал, как в посёлке Васильево Татарстана стая из 11 бродячих собак напала на девятилетнюю девочку. Трагедия произошла, когда она возвращалась из школы домой. После операции в Зеленодольске её перевели в одну из больниц Казани.
