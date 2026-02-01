Ричмонд
Мирный житель ранен в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Червона Дибровка Шебекинского городского округа, где FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Водитель машины получил баротравму и множественные осколочные ранения лица. После оказания первой помощи бригада скорой медицинской помощи транспортировала пострадавшего в областную клиническую больницу. В результате атаки кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнём.

Ранее сообщалось, что мужчина, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Головчино Белгородской области, скончался в больнице. Напомним, при атаке украинского дрона на авто в Грайворонском округе помимо погибшего пострадали трое мирных жителей. Автомобиль в результате попадания полностью сгорел.

