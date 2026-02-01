Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарики ртути нашли в упаковке соленой рыбы из «Красное и Белое» в Москве

В упаковке соленой рыбы, купленной в одном из сетевых продуктовых магазинах Москвы, были найдены шарики ртути. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

В упаковке соленой рыбы, купленной в одном из сетевых продуктовых магазинах Москвы, были найдены шарики ртути. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчина приобрел слабосоленую рыбу фирмы «Сухогруз» в магазине «Красное и Белое» во Внуково. Он вернулся домой и вместе с женой съел половину продукта. Позже они заметили странные шарики в рыбе и выяснили, что это ртуть. На место происшествия вызвали спасателей, которые провели замеры и обнаружили небольшое превышение допустимых норм. Специалисты изъяли упаковку с рыбой, говорится в публикации.

Telegram-канала Mash сообщил, что десятилетний ребенок также пробовал рыбу с шариками ртути. Тем не менее, глава семьи заявил, что все чувствуют себя хорошо, говорится в материале.

В тот же день стало известно, что жительница Подмосковья отравилась сардельками, купленными в одном из магазинов сети «Магнит». Мария купила в магазине в поселке Голубое четыре упаковки сарделек «Дым Дымыч» по акции. Через несколько часов после ужина ее начало тошнить, и недомогание продолжалось всю ночь. Утром она увидела, что продукт, который должен был быть свежим, полностью испортился и покрылся плесенью.