В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника

«Сотрудниками полиции провинции Чонбури (в состав которой входит город Паттайя — ред.), вместе с коллегами из управления Первого полицейского региона Таиланда (столичный регион — ред.) в Бангкоке были задержаны двое подозреваемых по делу о похищении и убийстве российского гражданина Михаила Емельянова в Паттайе и сокрытии его тела», — сообщили агентству полицейские, уточнив, что задержание было произведено в районе 71 сои (переулка) улицы Сукхумвит на востоке таиландской столицы в гостинице, в которой подозреваемые скрывались от правоохранительных органов.