В Красноармейском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию частного домовладения. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.
— Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате падения обломков нет.
В этот же день стало известно, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки украинских БПЛА были выбиты окна в нескольких квартирах жилого дома.
Кроме того, 1 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что под Мариуполем после атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли женщина и ребенок.