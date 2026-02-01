Ричмонд
Обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовском

В Красноармейском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию частного домовладения. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

— Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате падения обломков нет.

В этот же день стало известно, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки украинских БПЛА были выбиты окна в нескольких квартирах жилого дома.

Кроме того, 1 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что под Мариуполем после атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли женщина и ребенок.

