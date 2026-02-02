В Петербурге третий день идут поиски бесследно ушедшего гулять мальчика

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлёрт» разместили штаб на Таллинском шоссе. Там Пашу видели в последний раз.
Накануне добровольцы расклеивали ориентировки и патрулировали территорию пешком и на машинах. Группа специального назначения осматривала опасные места. В поисках помогал беспилотник. К волонтёрам присоединились неравнодушные горожане. Всего на поиски вышли 206 человек. Работы продолжаются.
В момент исчезновения мальчик был в чёрной куртке, тёмно-синих брюках, чёрных сапогах, чёрной шапке и бежевом шарфе. Следователи просят сообщить информацию о местонахождении ребёнка по телефонам 8 (812) 570−66−71, +7 (921) 340−32−59 или 112.
По предварительным данным, Паша вышел из дома около 14:00 в пятницу и не вернулся. С тех пор он не связывается с родственниками.
