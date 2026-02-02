Ричмонд
В Петербурге третий день идут поиски бесследно ушедшего гулять мальчика

В Санкт-Петербурге уже третий день ищут 9-летнего Пашу Тифитулина. Мальчик ушёл из дома в Красносельском районе в пятницу, 30 января. В поисковой операции участвуют волонтёры, полицейские и следователи, сообщили в пресс-службе городского управления СК.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлёрт» разместили штаб на Таллинском шоссе. Там Пашу видели в последний раз.

Накануне добровольцы расклеивали ориентировки и патрулировали территорию пешком и на машинах. Группа специального назначения осматривала опасные места. В поисках помогал беспилотник. К волонтёрам присоединились неравнодушные горожане. Всего на поиски вышли 206 человек. Работы продолжаются.

В момент исчезновения мальчик был в чёрной куртке, тёмно-синих брюках, чёрных сапогах, чёрной шапке и бежевом шарфе. Следователи просят сообщить информацию о местонахождении ребёнка по телефонам 8 (812) 570−66−71, +7 (921) 340−32−59 или 112.

По предварительным данным, Паша вышел из дома около 14:00 в пятницу и не вернулся. С тех пор он не связывается с родственниками.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.