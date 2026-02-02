Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего в Петербурге мальчика последний раз видели в гипермаркете, он замёрз и пришёл погреться

В Северной столице продолжают искать 9-летнего Пашу Тифитулина, который пропал днём 30 января, отправившись кататься на горку. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в последний раз ребёнка видели в гипермаркете на Таллинском шоссе.

Источник: Life.ru

«Он часто сюда приходит. В “Ленту” приходит, заходит, как мальчишки. Он тут обедает, завтракает, греется. В “Ленте” они гуляют, мальчиков много тут», — сказал работник кафе, который вспомнил Пашу по фотографии.

Родители мальчика уверяют, что сын просто пошёл гулять и никаких конфликтов в семье не было. Кататься мальчик собирался на импровизированной горке возле железнодорожной насыпи в паре километрах от дома, сейчас там найдена сломанная ледянка. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Поиски несовершеннолетнего продолжаются.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге ведутся поиски девятилетнего ребёнка Паши Тифитулина, который пропал днём 30 января. Он ушёл на прогулку и не вернулся. Родителям мальчик сказал, что идёт кататься на горку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.