Пропавшего в Петербурге мальчика последний раз видели в гипермаркете, он замёрз и пришёл погреться

Родители мальчика уверяют, что сын просто пошёл гулять и никаких конфликтов в семье не было. Кататься мальчик собирался на импровизированной горке возле железнодорожной насыпи в паре километрах от дома, сейчас там найдена сломанная ледянка. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Поиски несовершеннолетнего продолжаются.