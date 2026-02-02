Пропавшего в Петербурге мальчика последний раз видели в гипермаркете, он замёрз и пришёл погреться

«Он часто сюда приходит. В “Ленту” приходит, заходит, как мальчишки. Он тут обедает, завтракает, греется. В “Ленте” они гуляют, мальчиков много тут», — сказал работник кафе, который вспомнил Пашу по фотографии.
Родители мальчика уверяют, что сын просто пошёл гулять и никаких конфликтов в семье не было. Кататься мальчик собирался на импровизированной горке возле железнодорожной насыпи в паре километрах от дома, сейчас там найдена сломанная ледянка. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Поиски несовершеннолетнего продолжаются.
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге ведутся поиски девятилетнего ребёнка Паши Тифитулина, который пропал днём 30 января. Он ушёл на прогулку и не вернулся. Родителям мальчик сказал, что идёт кататься на горку.
