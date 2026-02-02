За пять часов над регионами РФ, Азовским и Чёрным морями сбили 23 БПЛА

«1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа» — указано в сообщении.
Больше всего дронов — 12 — сбили над Краснодарским краем. Пять беспилотников уничтожили над Азовским морем, три — над Белгородской областью. Ещё по одному аппарату сбили над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и над Чёрным морем.
В этот же вечер в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Червона Дибровка Шебекинского городского округа. Там украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.
