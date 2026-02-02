Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пять часов над регионами РФ, Азовским и Чёрным морями сбили 23 БПЛА

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 23 украинских беспилотника за пять часов вечером 1 февраля. Атаки отразили над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«1 февраля с 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа» — указано в сообщении.

Больше всего дронов — 12 — сбили над Краснодарским краем. Пять беспилотников уничтожили над Азовским морем, три — над Белгородской областью. Ещё по одному аппарату сбили над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и над Чёрным морем.

В этот же вечер в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Червона Дибровка Шебекинского городского округа. Там украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше