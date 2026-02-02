Ричмонд
Инцидент с покупной рыбой заставил волноваться Москву: семья обнаружила шарики ртути

Московская семья обнаружила в упаковке покупной рыбы шарики ртути.

Источник: Комсомольская правда

В Москве покупатели нашли шарики ртути в упаковке с рыбой. Товар приобрели в одном из магазинов города. В Отделе по борьбе с экономическими преступлениями начнут проверку. Об этом рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что обращение от пострадавших поступило 1 февраля. Семейная пара купила в магазине упаковку малосольной рыбы. Никто не получил отравление. Шарики ртути уже изъяли.

«В Троицком и Новомосковском административных округах сегодня зарегистрировано обращение в полицию», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее у пациента Домодедовской больницы подтвердился диагноз «оспа обезьян». Его состояние удовлетворительное. В больнице отметили, что мужчина получает симптоматическое лечение.