Основатель Bitriver Игорь Рунец обвинен в сокрытии средств для налогового взыскания

Согласно информации, Рунец обвиняется по части 11 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается сокрытия денежных средств или имущества организации, предназначенных для налогового взыскания. В Замоскворецком суде Москвы подтвердили, что обвиняемый помещен под домашний арест. При этом детали обвинений против Рунца пока не раскрываются.