Основатель Bitriver Игорь Рунец обвинен в сокрытии средств для налогового взыскания

Основателю майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявлены обвинения в сокрытии средств, необходимых для уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно информации, Рунец обвиняется по части 11 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается сокрытия денежных средств или имущества организации, предназначенных для налогового взыскания. В Замоскворецком суде Москвы подтвердили, что обвиняемый помещен под домашний арест. При этом детали обвинений против Рунца пока не раскрываются.
По открытым данным, выручка компании Bitriver в 2024 году превысила 10 миллиардов рублей. Кроме того, согласно информации Bloomberg, состояние Игоря Рунца на сентябрь 2024 года оценивалось в 230 миллионов долларов.
Ранее налоговые инспекторы выступили в суде по делу блогера Лерчек. В Гагаринском районном суде в понедельник продолжаются слушания по уголовному делу против блогеров Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего супруга, Артема Чекалина.