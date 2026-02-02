Силы ПВО за пять часов сбили 23 БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 12 дронов ликвидировали над территорией Краснодарского края, пять — над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Белгородской области, один дрон уничтожили над территорией Ставропольского края, один беспилотник уничтожили над территорией Чеченской Республики и один — над акваторией Черного моря.
Утром 1 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА самолетного типа.