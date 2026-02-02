В Харькове на фоне включённых сирен прогремели новые взрывы

В Харькове произошли взрывы, информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время Харьковской, а также в Сумской области и частях Полтавской и Днепропетровской областей включены сирены.
Напомним, накануне в Харькове также прогремели взрывы.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Золочевском районе Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА Вооружённых сил Украины, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.