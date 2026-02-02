Ричмонд
ясно
В Харькове на фоне включённых сирен прогремели новые взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Харькове, в городе включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове произошли взрывы, информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время Харьковской, а также в Сумской области и частях Полтавской и Днепропетровской областей включены сирены.

Напомним, накануне в Харькове также прогремели взрывы.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Золочевском районе Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА Вооружённых сил Украины, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

