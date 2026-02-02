Ричмонд
На Камчатке пропали восемь человек, в том числе трое детей

На Пущинских источниках на Камчатке пропали пятеро взрослых и трое детей.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в поездке к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребенка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время, к 1 февраля, не вернулись», — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.

По данным министра, сотрудники полиции и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» выехали для поисков и оказания помощи.

Лебедев отметил, что люди, чьи родственники перестали выходить на связь, пытались добраться до места своими силами, но не смогли этого сделать из-за сложных погодных условий. Причиной задержки группы, по предварительным данным, могли стать обильные снегопады, значительно затруднившие путь: от посёлка Пущино до источников около 20 километров.

Пущинские источники — это группа горячих минеральных источников на Камчатке, расположенных в Мильковском округе. Инфраструктура включает домики и бассейны, а доступ к ним возможен круглый год на внедорожниках, снегоходах или пешком.

