На Камчатке пропали восемь человек, в том числе трое детей

«Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребенка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время, к 1 февраля, не вернулись», — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.