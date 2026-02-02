Пропали пять человек, включая троих детей, на Камчатке

В районе Пущинских термальных источников на Камчатке пропали пять человек, среди которых трое детей. По информации ТАСС, поисковые операции уже начаты.
По данным краевого министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о пропаже поступил в систему экстренных вызовов «112» в ночь на 2 февраля. Сообщается, что группа из пяти человек отправилась к Пущинским источникам в Мильковском муниципальном округе 30 января, но не вернулась в назначенное время 1 февраля. В связи с этим была организована выездная группа спасателей для проведения поисковых работ.
Пущинские источники представляют собой термальные источники, расположенные в живописной долине реки Правый Кашкан, у склонов Ганальского хребта в Мильковском округе Камчатки. Спасатели продолжают активно искать пропавших, и информация о ходе операции будет обновляться по мере поступления данных.
