Восемь туристов с детьми пропали у термальных источников на Камчатке

Ночью 1 февраля в 23 часа 34 минуты родственники позвонили в экстренные службы. Они сообщили — туристы выехали в пятницу к Пущинским источникам в Мильковском муниципальном образовании. В назначенное время 1 февраля люди не вернулись и на связь не выходят.
«По погодным условиям силами знакомых проехать до места происшествия не получилось, требуется помощь спасателей», — сообщил министр.
Он уточнил, что от посёлка Пущино до источников около 20 километров. Предварительной причиной мог стать выпавший снег, который задержал путешественников.
Пущинские источники расположены в долине реки Правый Кашкан у склонов Ганальского хребта в Мильковском округе Камчатки.
