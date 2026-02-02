Ричмонд
ясно
Восемь туристов с детьми пропали у термальных источников на Камчатке

Группа из пяти взрослых и троих детей пропала в районе Пущинских термальных источников на Камчатке. Спасатели начали поисковые работы. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

Ночью 1 февраля в 23 часа 34 минуты родственники позвонили в экстренные службы. Они сообщили — туристы выехали в пятницу к Пущинским источникам в Мильковском муниципальном образовании. В назначенное время 1 февраля люди не вернулись и на связь не выходят.

«По погодным условиям силами знакомых проехать до места происшествия не получилось, требуется помощь спасателей», — сообщил министр.

Он уточнил, что от посёлка Пущино до источников около 20 километров. Предварительной причиной мог стать выпавший снег, который задержал путешественников.

Пущинские источники расположены в долине реки Правый Кашкан у склонов Ганальского хребта в Мильковском округе Камчатки.

Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении поисков семьи Усольцевых, однако за два дня они не принесли успеха. Напомним, семья с ребёнком пропала в тайге в конце сентября 2025 года. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе и не вернулись.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

