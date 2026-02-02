Восемь туристов с детьми пропали у термальных источников на Камчатке

Ранее Life.ru рассказывал о возобновлении поисков семьи Усольцевых, однако за два дня они не принесли успеха. Напомним, семья с ребёнком пропала в тайге в конце сентября 2025 года. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе и не вернулись.