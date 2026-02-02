Ричмонд
Заключенный убил сокамерника в Казахстане

В учреждении максимальной безопасности области Абай один из осужденных нанес другому телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы КУИС, между сокамерниками произошел конфликт.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — рассказала 1 февраля представитель КУИС МВД Казахстана Гульжан Абдугалиева.

С ее слов, в настоящее время проводятся расследование и проверка.

«Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС», — говорится в сообщении.

