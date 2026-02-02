Заключенный убил сокамерника в Казахстане

По данным пресс-службы КУИС, между сокамерниками произошел конфликт.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Подозреваемый водворен в ИВС», — рассказала 1 февраля представитель КУИС МВД Казахстана Гульжан Абдугалиева.
С ее слов, в настоящее время проводятся расследование и проверка.
«Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС», — говорится в сообщении.
