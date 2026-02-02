На камчатских Пущинских источниках пропали пятеро взрослых и три ребёнка

На Камчатке пятеро взрослых и трое детей отправились на Пущинские источники. Они покинули дом 30 января. Путешественники должны были вернуться к 1 февраля, однако они так и не вышли на связь. Об этом сообщил на страничке во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
Он пояснил, что спасатели выедут на место в 09:00 2 февраля. Родственники не смогли самостоятельно добраться до пропавших.
«Дорогие камчатцы и гости полуострова — прогноз погоды в наше время — весьма точный. Его обязательно надо учитывать при планировании своих путешествий. Идете в экспедицию с детьми — обязательно имейте с собой средства связи», — порекомендовал Сергей Лебедев.
Уже несколько месяцев спасатели разыскивают также членов семьи Усольцевых. Поиски не принесли результатов. Зону разделили на квадраты, которые обследуют при подходящей погоде. Изучаются складки местности и силосные ямы.