На камчатских Пущинских источниках пропали пятеро взрослых и три ребёнка

На Камчатке пятеро взрослых и трое детей отправились на Пущинские источники. Они покинули дом 30 января. Путешественники должны были вернуться к 1 февраля, однако они так и не вышли на связь. Об этом сообщил на страничке во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.