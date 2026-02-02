Администратору сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, предъявили обвинение

Администратору частной сауны в Прокопьевске (Кемеровская область), где в результате пожара погибли пятеро подростков, предъявлено официальное обвинение. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
— 36-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.
По версии следствия, в помещении сауны грубо нарушались правила пожарной безопасности, а персонал привлекался к работе без официального оформления. 31 января администратор, зная о нарушениях, допустила в сауну группу несовершеннолетних, оставила их одних и дважды подбрасывала топливо в печь, что спровоцировало возгорание. Подростки не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и дыма. Решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой, владельцы сауны объявлены в розыск.
По данным главного управления МЧС России по Кемеровской области, пожар произошел в частной сауне города Прокопьевска. В результате возгорания, по предварительной информации, погибли пять человек, предположительно подростки. Следователи сообщили, что уголовное дело возбуждено региональным следственным управлением СК России.
По данным СМИ, погибли студенты местного физкультурного техникума, которые отмечали в сауне тройной день рождения. 16-летняя девушка выжила в пожаре.