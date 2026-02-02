Администратору сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, предъявили обвинение

По версии следствия, в помещении сауны грубо нарушались правила пожарной безопасности, а персонал привлекался к работе без официального оформления. 31 января администратор, зная о нарушениях, допустила в сауну группу несовершеннолетних, оставила их одних и дважды подбрасывала топливо в печь, что спровоцировало возгорание. Подростки не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и дыма. Решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой, владельцы сауны объявлены в розыск.