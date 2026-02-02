Число погибших после пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии возросло до 41

Напомним, в новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана в баре произошёл взрыв. За ним последовал пожар. Десятки человек погибли и сотни получили ранения. Причиной трагедии, вероятно, стали бенгальские огни, которые вставили в бутылки шампанского. Такой вывод сделали после анализа фото- и видеозаписей с места происшествия. Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 пострадавших. Среди них не оказалось граждан России.