В Хабаровском крае зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия

Кроме того, к административной ответственности были привлечены 6 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на переходах (5 из них — в краевой столице), и 13 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, пятеро из которых также были задержаны в Хабаровске.