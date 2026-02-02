Ричмонд
В Хабаровском крае зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия

Сводка ГИБДД Хабаровского края за 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 1 февраля 2026 года, на территории Хабаровского края сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В результате этих аварий травмы получили 5 человек. По видам происшествий статистика распределяется следующим образом: зафиксирован один наезд на пешехода и три столкновения транспортных средств.

Также за отчетный период полицейские выявили 326 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных нарушений — 16 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из них 9 инцидентов произошло непосредственно в Хабаровске.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены 6 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на переходах (5 из них — в краевой столице), и 13 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, пятеро из которых также были задержаны в Хабаровске.