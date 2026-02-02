В районе Пущинских источников на Камчатке пропала группа туристов

Группа из восьми человек, включая троих детей, пропала во время поездки к Пущинским источникам в Мильковском округе на Камчатке, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребёнка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время, к 1 февраля, не вернулись», — отметил глава ведомства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Лебедев уточнил, что полицейские и спасатели выехали к месту для проведения поисков. Министр также отметил, что родственники туристов пытались самостоятельно добраться в указанный район, но им помешали сложные погодные условия.
По предварительной оценке, путь группе, которая должна была проследовать 20 километров от посёлка Пущино до Пущинских источников, могло значительно затруднить большое количество выпавшего снега.
Напомним, в октябре на Камчатке пропала незарегистрированная туристическая группа из шести человек. Путешественники решили направиться на автомобиле в район урочища «Аквариум» в Елизовском районе и не вернулись в установленный срок. После туристы вышли на связь и сообщили, что возвращаются домой.