Восемь человек, включая троих детей, пропали на Камчатке

На Камчатке пропала группа из пяти взрослых и троих детей, которая в пятницу уехала на Пущинские источники в Мильковском районе и не вернулась к назначенному сроку. Об этом в воскресенье, 1 февраля, в своем Telegram-канале сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.
Связь с группой, которая должна была вернуться 1 февраля, прервалась. Родственники, не сумев добраться до места самостоятельно из-за сложных погодных условий, позвонили спасателям.
— Родственники молодцы. Все верно сделали. Мы уже идем на помощь, — написал Лебедев на своей странице в в социальной сети «Вконтакте».
Утром 2 февраля спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции выехали к месту для оказания помощи. Министр предположил, что причиной задержки могло стать большое количество выпавшего снега, который затруднил путь от поселка Пущино до источников (около 20 километров). Он также обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой всегда учитывать точный прогноз погоды, брать с собой средства связи в экспедиции с детьми и немедленно звонить по номеру 112 в случае беды.
Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий.