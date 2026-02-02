Восемь человек, включая троих детей, пропали на Камчатке

Утром 2 февраля спасатели поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции выехали к месту для оказания помощи. Министр предположил, что причиной задержки могло стать большое количество выпавшего снега, который затруднил путь от поселка Пущино до источников (около 20 километров). Он также обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой всегда учитывать точный прогноз погоды, брать с собой средства связи в экспедиции с детьми и немедленно звонить по номеру 112 в случае беды.