Мошенники пугают россиян блокировкой счетов за переводы по СБП

Злоумышленники зачастую прибегают к звонкам или рассылкам сообщений, в которых представляются сотрудниками службы безопасности банка. В таких сообщениях утверждается, что в январе со счета жертвы было осуществлено необычно большое число переводов через СБП, что может указывать на возможную подозрительную активность.