Мошенники пугают россиян блокировкой счетов за переводы по СБП

Об этом в беседе с РИА Новости предупредили эксперты, передает ИА DEITA.RU.
Злоумышленники зачастую прибегают к звонкам или рассылкам сообщений, в которых представляются сотрудниками службы безопасности банка. В таких сообщениях утверждается, что в январе со счета жертвы было осуществлено необычно большое число переводов через СБП, что может указывать на возможную подозрительную активность.
Далее мошенники требуют, чтобы жертва подтверждала свою личность, называя код, полученный по СМС, или переводила деньги на специально созданный «проверочный» счет. Подобная схема особенно активна среди людей, которые активно пользовались системой быстрых платежей во время праздничных дней, осуществляя переводы подарков или оплату мероприятий.
Зачастую такие страховые уловки работают, потому что опасение блокировки счета под воздействием подозрительной активности вызывает у многих тревогу и делает их более склонными к выполнению требований злоумышленников.
Важно понимать, что настоящие представители банка или службы безопасности никогда не запрашивают у клиентов пароли, коды из СМС или переводы денег. Такие запросы являются явными признаками мошенничества.