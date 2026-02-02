Полиция Владивостока задержала двух серийных похитителей автодеталей

Во Владивостоке полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в серии краж автомобильных деталей во дворах жилых домов. По данным полиции Приморья, им вменяют семь эпизодов, по каждому из них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, сейчас устанавливают всех потерпевших и размер ущерба.
Все началось с заявления 27‑летней жительницы города: она сообщила, что в районе улицы Давыдова с её автомобиля Daihatsu пропали колёса, бампер и капот. После этого в разные отделы полиции Владивостока стали поступать похожие обращения от других владельцев машин.
Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камер наблюдения, опросили возможных свидетелей и таким образом вышли на предполагаемых участников этих краж. Ими оказались 22‑летний и 23‑летний местные жители, которых доставили в отдел полиции. Там установили их причастность к семи эпизодам хищения автозапчастей и комплектующих.
По версии полиции, ночью во дворах жилых домов мужчины разбирали припаркованные автомобили и снимали с них детали. Следствие считает, что похищенные запчасти они собирались продавать по заниженной цене на авторынках в других регионах.
Возбуждено семь уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ. Правоохранители продолжают расследование, уточняют число пострадавших автовладельцев и подсчитывают причинённый им материальный ущерб.