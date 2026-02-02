Полиция Владивостока задержала двух серийных похитителей автодеталей

Во Владивостоке полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в серии краж автомобильных деталей во дворах жилых домов. По данным полиции Приморья, им вменяют семь эпизодов, по каждому из них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, сейчас устанавливают всех потерпевших и размер ущерба.