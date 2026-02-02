СК: телефон Ирины Усольцевой не ловил сигнал в месте исчезновения

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Телефон Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в сентябре 2025 года в горной местности Красноярского края, не ловил сигнал в месте их исчезновения.
Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Одной из основных зацепок в поисках был тот факт, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
«28 сентября 2025 года, в день пропажи семьи, у Ирины Усольцевой был телефон. Однако ее оператор связи не ловит в той местности. В самом поселке Кутурчин связь не ловит, поэтому сигнал не фиксировался», — сообщила Сырымбетова.