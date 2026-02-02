СК: телефон Ирины Усольцевой не ловил сигнал в месте исчезновения

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Одной из основных зацепок в поисках был тот факт, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.