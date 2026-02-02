Женщина получила ожоги при пожаре в квартире в Костанайской области

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло в одной из квартир двухквартирного жилого дома. Прибывшим на вызов пожарным удалось не допустить распространения огня на вторую квартиру и вынести уже деформированный от температурного воздействия газовый баллон из опасной зоны.
«До прибытия пожарных при попытке самостоятельного тушения женщина 1990 года рождения получила термические ожоги и была госпитализирована», — сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировано, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.