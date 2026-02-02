Ричмонд
Женщина получила ожоги при пожаре в квартире в Костанайской области

Вчера, 1 февраля, в селе Шеминовское Костанайской области случился серьезный пожар в жилом доме. Пострадала женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло в одной из квартир двухквартирного жилого дома. Прибывшим на вызов пожарным удалось не допустить распространения огня на вторую квартиру и вынести уже деформированный от температурного воздействия газовый баллон из опасной зоны.

«До прибытия пожарных при попытке самостоятельного тушения женщина 1990 года рождения получила термические ожоги и была госпитализирована», — сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировано, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.