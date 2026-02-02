Туристка попала в больницу после похода в горы в Алматы

Согласно информации ведомства, на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что в Медеуском районе, в горной местности «Кок-Жайлау», 18-летняя девушка, следуя в составе группы из четырех человек, повредила ногу.
Пеший подъем к пострадавшей занял более часа и проходил по крутым горным склонам в сложных погодных условиях и в темное время суток.
«Во время транспортировки пострадавшей сотрудниками ЦМК оказывалась неотложная помощь. Позже туристка была госпитализирована в больницу», — заключили в ведомстве.