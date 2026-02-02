Ричмонд
Туристка попала в больницу после похода в горы в Алматы

Накануне, 1 февраля, в горах Алматы пострадала 18-летняя девушка, ей помогли сотрудники МЧС. После эвакуации туристку госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Согласно информации ведомства, на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что в Медеуском районе, в горной местности «Кок-Жайлау», 18-летняя девушка, следуя в составе группы из четырех человек, повредила ногу.

Пеший подъем к пострадавшей занял более часа и проходил по крутым горным склонам в сложных погодных условиях и в темное время суток.

«Во время транспортировки пострадавшей сотрудниками ЦМК оказывалась неотложная помощь. Позже туристка была госпитализирована в больницу», — заключили в ведомстве.