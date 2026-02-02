Мошенники в Новосибирске обманывают соискателей через вакансии

В Новосибирске специалисты киберполиции сообщили о распространении новой мошеннической схемы, связанной с фиктивным трудоустройством. Злоумышленники размещают поддельные вакансии на популярных сайтах и переводят дальнейшее общение с соискателями в мессенджеры, чтобы выманить у них деньги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».