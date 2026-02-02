Ричмонд
Мошенники в Новосибирске обманывают соискателей через вакансии

Аферисты используют данные реально существующих компаний или полностью копируют их сайты, публикуя привлекательные предложения с удобным графиком и обещаниями стабильного дохода.

Источник: Freepik

В Новосибирске специалисты киберполиции сообщили о распространении новой мошеннической схемы, связанной с фиктивным трудоустройством. Злоумышленники размещают поддельные вакансии на популярных сайтах и переводят дальнейшее общение с соискателями в мессенджеры, чтобы выманить у них деньги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Аферисты используют данные реально существующих компаний или полностью копируют их сайты, публикуя привлекательные предложения с удобным графиком и обещаниями стабильного дохода. На фальшивых страницах указывается вымышленная заработная плата — как правило, в пределах 25−30 тысяч рублей, что должно вызвать доверие у кандидатов.

Собеседования, обучение и так называемая стажировка проходят дистанционно. После этого соискателю предлагают оплатить различные «обязательные расходы» — налоги, оформление документов или иные сборы. Сразу после перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

Известно как минимум об одном случае, когда жительница города не только лишилась средств, но и потратила около двух недель на фиктивную стажировку.

В киберполиции напоминают: легальные работодатели не требуют оплат за трудоустройство и всегда оформляют отношения официально, с заключением договора.